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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 13:39

СК проводит проверку после суицида подозреваемого по делу о взятках в автошколах Петербурга

Мужчина найден мертвым в изоляторе временного содержания
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина найден мертвым в изоляторе временного содержания

Мужчина найден мертвым в изоляторе временного содержания

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет Петербурга проводит проверку после смерти подозреваемого в изоляторе. Труп мужчины был обнаружен ночью 17 февраля в изоляторе временного содержания УМВД России по Московскому району.

- На 48-летнего мужчину, который найден погибшим, было возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Сейчас ведомство проводит мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, с помощью которой планируется установить причины смерти.

Напомним, подозреваемый был задержан по подозрению в коррупции накануне случившегося. Мужчина покончил с собой за день до судебного заседания, где ему должны были выбрать меру пресечения.