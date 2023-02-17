СК проводит проверку после суицида подозреваемого по делу о взятках в автошколах Петербурга

Мужчина найден мертвым в изоляторе временного содержания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет Петербурга проводит проверку после смерти подозреваемого в изоляторе. Труп мужчины был обнаружен ночью 17 февраля в изоляторе временного содержания УМВД России по Московскому району.

- На 48-летнего мужчину, который найден погибшим, было возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Сейчас ведомство проводит мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, с помощью которой планируется установить причины смерти.

Напомним, подозреваемый был задержан по подозрению в коррупции накануне случившегося. Мужчина покончил с собой за день до судебного заседания, где ему должны были выбрать меру пресечения.