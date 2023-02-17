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НовостиОбщество17 февраля 2023 14:43

Врачи из Петербурга спасли от ампутации руку 12-летней девочки

Школьница поранила руку из-за разбитого стекла межкомнатной двери
Анастасия НУРАДИЛОВА
Врачи из Петербурга спасли от ампутации руку 12-летней девочки

Врачи из Петербурга спасли от ампутации руку 12-летней девочки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Педиатрического университета Петербурга спасли руку 12-летней девочке. Она порезалась осколками стекла межкомнатной двери. Мастерство микрохирургов помогло избежать ампутации конечности.

- Были повреждены локтевая артерия, локтевой нерв, сухожилия локтевого сгибателя запястья. Специалисты восстановили кровоснабжение конечности и целостность анатомических структур, используя микрохирургическую технику шва, - говорится в сообщении Педиатрического университета.

Сейчас девочке уже лучше, но она находится под наблюдением врачей и получает необходимую терапию в полном объеме. Если бы ее привезли в стационар Педиатрического университета чуть позже, то все могло закончиться намного печальнее.

Напомним, в медучреждении работает единственное в Северо-Западном регионе детское микрохирургическое отделение.