Пропускную способность станции метро «Новочеркасская» увеличили в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пропускная способность станции метро «Новочеркасская» увеличена в Петербурге. Она примет часть пассажиров после закрытия станции «Ладожская», которое запланировано на 4 марта.

- В рамках проведения работ была увеличена ширина прохода при выходе с эскалаторов, на платформе установлены разграничительные барьеры, установлен дополнительный турникет, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга.

Кроме этого, к 1 марта обустроят выделенную полосу для трамваев на мосту Александра Невского. На Заневском проспекте появится выделенная полоса для безрельсового транспорта.

Напомним, станция метро «Ладожская» с 4 марта будет закрыта на ремонт, который планируется завершить только через 11 месяцев. Пассажиропоток перераспределят на станции «Новочеркасская», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Площадь Александра Невского».