Спектакль-реконструкцию Нюрнбергского процесса провели в Смольном Фото: Пресс-служба Смольного

Спектакль-реконструкция эпизодов Нюрнбергского процесса прошел в Петербурге. Напомним, он состоялся после Второй мировой войны и был проведен Международным военным трибуналом. В реконструкции приняли участие студенты Университета прокуратуры Российской Федерации.

- Без слез смотреть эту постановку сложно. Произведение очень сильное, мощное, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, в ходе Нюрнбергского процесса преступления, которые связаны с блокадой Ленинграда, рассматривали в течение трех дней. В прошлом году суд Петербурга признал блокаду геноцидом советского народа.

- Сцены Нюрнбергского трибунала, которые мы увидели - это вклад в сохранение исторической правды и памяти, - сказал глава города после спектакля-реконструкции.