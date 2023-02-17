Петербургский обувной ретейлер «Паоло Конте» признан банкротом

Компания задолжала банку более миллиарда рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупный обувной ретейлер из Петербурга признан банкротом из-за долга в несколько миллиардов рублей. Петербургскую компанию ООО «Мега-Шуз» признал несостоятельной Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Известно, что владельцами компании являются Андрей и Оксана Ротарь.

- По данным открытых источников, в ухудшении положения обувного бизнеса Ротарей сыграли несколько факторов. В 2021 году скончался основатель этой группы компаний Андрей Ротарь, спрос мигрировал в онлайн, из-за пандемии закрывались магазины, росли издержки, - пишет «Деловой Петербург».

Банкротами признана не только компания «Мега-Шуз», но и «Паоло Конте», которая тоже принадлежит семье Ротарь. Вторая компания задолжала банку более одного миллиарда рублей. Кредиты были получены компанией в 2019-2020 годах.