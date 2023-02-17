Верба распустилась в Петербурге 17 февраля Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Петербурге и Ленобласти сохраняются отрицательные температуры. Зимняя погода задержится в регионе еще на выходные. Но на улицах уже замечают местами зеленую траву и распустившуюся вербу. Это говорит о скором наступлении весны. Хотя, по мнению синоптиков, зима не планирует уходить из города и области.

- В регионе в начале следующей недели осадков будет совсем мало, но морозы усилятся до 7-12 градусов со знаком минус, - написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграмм-канале.

Распустившаяся верба была замечена в Петроградском районе Северной столицы. Очевидцы увидели ростки на Гатчинской улице и прислали фотографии в редакцию spb.kp.ru. К слову, в этом году Вербное воскресенье будут праздновать только 16 апреля, поэтому традиционное для этого дня растение слишком рано распустилось на улицах города.