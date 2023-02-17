Проезд по ЗСД Петербурга останется платным для владельцев электромобилей

Новая льгота распространяется только на федеральные дороги Фото: Ирина БЫСТРОВА

С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Нововведение будет действовать до конца текущего года, но не распространится на Западный скоростной диаметр.

- Городская платная объездная трасса не попадает под действие федерального эксперимента Минэкономразвития, который продлится до конца 2023 года, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу «Магистрали Северной столицы».

Дело в том, что новая льгота для владельцев электрокаров распространяется только на трассы федерального значения, а дорога ЗСД таковой не является.

Напомним, для новомодных машин проезд станет бесплатным по пяти дорогам региона. В их число входит трасса М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург.