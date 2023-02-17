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НовостиАвто17 февраля 2023 16:43

Проезд по ЗСД Петербурга останется платным для владельцев электромобилей

Новая льгота распространяется только на федеральные дороги
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новая льгота распространяется только на федеральные дороги

Новая льгота распространяется только на федеральные дороги

Фото: Ирина БЫСТРОВА

С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Нововведение будет действовать до конца текущего года, но не распространится на Западный скоростной диаметр.

- Городская платная объездная трасса не попадает под действие федерального эксперимента Минэкономразвития, который продлится до конца 2023 года, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу «Магистрали Северной столицы».

Дело в том, что новая льгота для владельцев электрокаров распространяется только на трассы федерального значения, а дорога ЗСД таковой не является.

Напомним, для новомодных машин проезд станет бесплатным по пяти дорогам региона. В их число входит трасса М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург.