62-летний мужчина в летней одежде пропал в Петербурге

Волонтеры ищут пропавшего петербуржца. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 62-летнего мужчину, который пропал в Петербурге 15 февраля. Ориентировка с его фотографией появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Мужчина 1960 года рождения пропал в Северной столице два дня назад. С тех пор нет информации о его местонахождении. Он может нуждаться в медицинской помощи, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Известно, что рост мужчины составляет 180 сантиметров. Он худощавого телосложения с темными волосами с залысиной и карими глазами. В день исчезновения на нем была надета темно-синяя летняя куртка, темно-синие джинсы, сине-белые кеды, темно-синяя джинсовая кепка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространить ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски мужчины.