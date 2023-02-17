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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 18:36

Пьяный петербуржец проник ночью в супермаркет и устроил погром

Мужчина задержан сотрудниками Росгвардии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина задержан сотрудниками Росгвардии

Мужчина задержан сотрудниками Росгвардии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный петербуржец ворвался в закрытый магазин в ночь на 17 февраля. Он бросал в дверь куски льда и камни, а потом все-таки выбил ее и проник в помещение. Инцидент произошел на улице Дудко.

- На место происшествия сразу отправились сотрудники отдела вневедомственной охраны. Там они увидели, что в магазине разбиты стекла и выломаны входные двери. Дебошир был задержан в торговом зале супермаркета, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник устроил в магазине погром. Он скинул с полок бутылки с алкоголем, разбросал продукты и сломал пластиковые корзины для покупок. Мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. В итоге росгвардейцы надели на него наручники и увезли в полицию. Сумма ущерба устанавливается.