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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 18:52

Пожарные тушили пятикомнатную коммунальную квартиру на Васильевском острове

Пожар в квартире начался в пятницу вечером
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пожар в квартире начался в пятницу вечером

Пожар в квартире начался в пятницу вечером

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожарные тушили пятикомнатную коммунальную квартиру в Василеостровском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу вечером в пятницу, 17 февраля.

- Сообщение о пожаре в квартире на Среднем проспекте Васильевского острова поступило в 19:31. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара в квартире составила всего один квадратный метр. Специалисты боролись с огнем несколько минут: в 19:47 возгорание было ликвидировано.

По предварительной информации, в пожаре никто из жильцов квартиры не пострадал. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.