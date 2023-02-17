Доцента петербургского вуза арестовали за продажу абитуриенту бюджетного места

Доцент вуза арестовал за получение взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения доценту петербургского вуза, который продавал бюджетные места в университет. Об этом 17 февраля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- По версии следствия, подозреваемый продал бюджетное место в вуз за 170 тысяч рублей в июле 2021 года. Деньги ему передавали посредники два раза. Он встречался с ними в торговом центре. Суд назначил мужчине арест до 30 марта. До этого времени он будет в следственном изоляторе, - говорится в сообщении ведомства.

После предполагаемой взятки абитуриент действительно был зачислен в университет на желаемую специальность. Доцента вуза задержали 15 февраля. А на следующий день, 16 февраля, подозреваемому было предъявлено обвинение.