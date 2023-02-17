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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 19:20

Доцента петербургского вуза арестовали за продажу абитуриенту бюджетного места

По версии следствия, сотрудник вуза получил за услугу 170 тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Доцент вуза арестовал за получение взятки

Доцент вуза арестовал за получение взятки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения доценту петербургского вуза, который продавал бюджетные места в университет. Об этом 17 февраля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- По версии следствия, подозреваемый продал бюджетное место в вуз за 170 тысяч рублей в июле 2021 года. Деньги ему передавали посредники два раза. Он встречался с ними в торговом центре. Суд назначил мужчине арест до 30 марта. До этого времени он будет в следственном изоляторе, - говорится в сообщении ведомства.

После предполагаемой взятки абитуриент действительно был зачислен в университет на желаемую специальность. Доцента вуза задержали 15 февраля. А на следующий день, 16 февраля, подозреваемому было предъявлено обвинение.