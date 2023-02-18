МЧС предупредило петербуржцев об усиливающемся ветре 18 февраля

Ветер разгуляется минимум до 17 м/с. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 18 февраля, петербуржцам придется придерживать на головах шапки и капюшоны - ожидается сильный ветер. Об ухудшении погодных условий утром выходного дня предупредили в городском управлении МЧС.

Неприятный прогноз сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС». По их предположениям, ветер разойдется до 17 м/с. Также они выяснили, что в течение дня горожан ждет облачная погода, умеренный снег местами. Дороги скует гололедица, поэтому придется еще и смотреть под ноги.

Температура воздуха обещает быть не очень низкой: от -2 до -4 градусов в течение суток. Атмосферное давление будет понижаться.

- Возможно разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен, - дополнили спасатели.

Однако выход на лед так и остается в списке запретов для петербуржцев - выходить на замерзшую воду ради фотографий или экстрима нельзя до середины весны.