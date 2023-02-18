Пенсионерке из Украины вручили российский паспорт в Ленобласти

Зоя Ефимовна родилась в Киевской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

83-летняя пенсионерка из Украины получила российский паспорт. Маленькую торжественную церемонию провели сотрудники ОМВД России по Тихвинскому району Ленобласти, передает пресс-служба ведомства. Женщина приехала в Россию из Харьковской области в 2022 году и в ноябре решила получить документ другой страны.

Зоя Ефимовна Ергакова родилась в Киевской области, ребенком прошла через Великую Отечественную войну. Затем, окончив школу-семилетку, с 16 лет начала работать на консервном заводе в Белгородской области. Спустя 32 года она перевелась в психиатрическую больницу Харьковской области, где трудилась младшей медсестрой. Там она проработала еще 40 лет и получила почетное звание «Ветерана труда».

По приезде в Россию местная миграционная служба одобрила решение Зои Ефимовны, ей согласились выдать российский паспорт. 17 февраля заветную книжечку вручили в торжественной обстановке.

- Сотрудники полиции поздравили новую гражданку нашей страны с этим важным днем, вручили ей цветы и памятные подарки, - отметили в пресс-службе ведомства.