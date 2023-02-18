Вестибюль метро «Площадь Восстания» у вокзала может уйти на ремонт в 2026 году

"Площадь Восстания" подхватит эстафету от ныне закрытой "Чернышевской" и собирающейся на ремонт "Ладожской". Фото: Олег ЗОЛОТО

Оба вестибюля станции метро «Площадь Восстания» собираются уходить на реконструкцию в ближайшие годы. По информации издания «Фонтанка», метрополитен направил соответствующее письмо о необходимости закрытия вестибюлей в дирекцию транспортного строительства.

Если быть точнее, вестибюль №2, соседствующий с выходом к Московскому вокзалу и Лиговским проспектом, может закрыться в 2026-2027 году. А вот вестибюль №1 с выходом на улицу Восстания нуждается в ремонте в 2029-2030 годах. Как уточняет СМИ, требования к проекту реконструкции вестибюля №2 выдали еще пять лет назад, однако они уже устарели и потребовали повторной проработки.

Тем временем, в Петербурге уже закрыта на капитальный ремонт «Чернышевская». Подхватить эстафету обновления собирается «Ладожская».

- Определена плановая дата закрытия на капитальный ремонт станции «Ладожская». Работы планируется начать 4 марта 2023 года. Продлится ремонт 11 месяцев, - сообщала пресс-служба подземки.

На время закрытия станции для горожан запустят бесплатный трамвай до «Новочеркасской».