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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:56

Открытие генерального консульство Киргизии в Петербурге одобрило правительство

Руководству города рекомендовали поскорее заняться организационными вопросами
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Консульский округ будет включать в себя Ленобласть, Карелию, Коми, Новгородчину и ряд других республик и областей.

Консульский округ будет включать в себя Ленобласть, Карелию, Коми, Новгородчину и ряд других республик и областей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России одобрило предложение Министерства иностранных дел - открытие в Петербурге генеральных консульств Киргизии. Соответствующее распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, появилось 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что предложение МИДа согласовали с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов страны, а также с полномочным представителем Президента на Северо-Западе. Петербургским властям рекомендовали поскорее решить необходимые организационные вопросы.

Генконсульство в Петербурге будет иметь консульский округ, он включит в себя 10 субъектов страны:

- Территории Республики Карелии, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и города Санкт-Петербурга, - перечисляется в документе.

Согласно распоряжению, генконсульство откроется и в Казани, подхватывая в консульский округ республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и еще несколько субъектов.