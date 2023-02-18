Открытие генерального консульство Киргизии в Петербурге одобрило правительство

Консульский округ будет включать в себя Ленобласть, Карелию, Коми, Новгородчину и ряд других республик и областей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России одобрило предложение Министерства иностранных дел - открытие в Петербурге генеральных консульств Киргизии. Соответствующее распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, появилось 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что предложение МИДа согласовали с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов страны, а также с полномочным представителем Президента на Северо-Западе. Петербургским властям рекомендовали поскорее решить необходимые организационные вопросы.

Генконсульство в Петербурге будет иметь консульский округ, он включит в себя 10 субъектов страны:

- Территории Республики Карелии, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и города Санкт-Петербурга, - перечисляется в документе.

Согласно распоряжению, генконсульство откроется и в Казани, подхватывая в консульский округ республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и еще несколько субъектов.