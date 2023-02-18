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НовостиОбщество18 февраля 2023 9:27

Реставрацию Соборной мечети в Петербурге завершат в 2023 году

На работы уйдет 1,7 млн рублей
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В течение шести лет в мечети обновляли минареты, крышу, молельный зал.

В течение шести лет в мечети обновляли минареты, крышу, молельный зал.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургскую Соборную мечеть продолжат реставрировать и ремонтировать в этому году. 1,7 миллиона рублей из городского бюджета выделили на обновление фасадов, сообщила пресс-служба администрации Петербурга. Накануне ход работ обсуждали губернатор Александр Беглов и муфтий Соборной мечети Равиль Панчеев на встрече в Смольном.

Мечеть ремонтируют уже шесть лет, за это время там отреставрировали минареты, привели в порядок крышу со световым фонарем и большую часть молельного зала. Теперь рабочие собираются укреплять гранитные плиты на фасаде.

- Соборная мечеть – уникальный памятник архитектуры, общее культурное достояние. Наша задача – сохранить ее, - отметил Беглов.

На встрече муфтий и губернатор обсудили также программу мероприятий, приуроченных к большой дате. В этом году отметят 110 лет со дня первого богослужения в Соборной мечети. Затронули власти и вопросы интеграции и адаптации мигрантов, приезжающие в Петербург из исламских стран.