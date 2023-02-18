Подросток угнал машину своей матери и угодил в полицию после ДТП в Ломоносове

Парня поместили под подписку о невыезде.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Юный житель города Ломоносов возомнил себя отличным водителем и докатился сначала до ДТП, а затем до подписки о невыезде. Подробнее об этом инциденте рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Еще 5 февраля в полицию Петродворцового района обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина пожаловалась, что накануне вечером ее 15-летний отпрыск стащил ключи от ее автомобиля «Форд Фиеста» и уехал с улицы Сафронова куда глаза глядят. Незаметно пригнать машину обратно к дому у парня не получилось: машину обнаружили на Морской улице после ДТП, автомобиль был помят. Автомобиль нашелся в третьем часу ночи.
И только 17 февраля полиция разыскала самого угонщика, его задержали на Швейцарской улице.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), - отметили в пресс-службе ведомства.
Юношу поместили под подписку о невыезде. Сам он не пострадал после ДТП.