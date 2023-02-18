Новая ледовая арена спортшколы по хоккею открылась на улице Фаворского

На трибунах комплекса поместится 250 зрителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Фаворского в Калининском районе Петербурга открылась новая ледовая арена спортшколы олимпийского резерва по хоккею. В «Динамо-юниор» будут проводить тренировки и соревнования, передает пресс-служба Смольного.

- Все новые спортивные арены должны развивать адаптивные виды спорта. Действующие спортсмены будут брать шефство над получившими ранения бойцами, прошедшими специальную военную операцию, и вместе работать над их физической реабилитацией, - заявил губернатор Александр Беглов, приехавший на открытие арены.

В новом двухэтажном здании оборудовали трибуны на 255 зрителей, в том числе пяти маломобильных посетителей, залы хореографии, тренерские комнаты, кабинеты индивидуальной силовой подготовки. В сентябре здесь откроют еще и отделение адаптивного спорта по следж-хоккею, а в планах - создать отделение фигурного катания и проводить оздоровительные мероприятия для всех желающих.

Подобные центры в течение года откроются в Василеостровском, Приморском и Невском районах.