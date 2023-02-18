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НовостиСпорт18 февраля 2023 10:55

Новая ледовая арена спортшколы по хоккею открылась на улице Фаворского

Там готовят спортсменов олимпийского резерва
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
На трибунах комплекса поместится 250 зрителей.

На трибунах комплекса поместится 250 зрителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Фаворского в Калининском районе Петербурга открылась новая ледовая арена спортшколы олимпийского резерва по хоккею. В «Динамо-юниор» будут проводить тренировки и соревнования, передает пресс-служба Смольного.

- Все новые спортивные арены должны развивать адаптивные виды спорта. Действующие спортсмены будут брать шефство над получившими ранения бойцами, прошедшими специальную военную операцию, и вместе работать над их физической реабилитацией, - заявил губернатор Александр Беглов, приехавший на открытие арены.

В новом двухэтажном здании оборудовали трибуны на 255 зрителей, в том числе пяти маломобильных посетителей, залы хореографии, тренерские комнаты, кабинеты индивидуальной силовой подготовки. В сентябре здесь откроют еще и отделение адаптивного спорта по следж-хоккею, а в планах - создать отделение фигурного катания и проводить оздоровительные мероприятия для всех желающих.

Подобные центры в течение года откроются в Василеостровском, Приморском и Невском районах.