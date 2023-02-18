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НовостиОбщество18 февраля 2023 11:17

Глава СК Бастрыкин поручил проверить факт попытки выселения пожилого петербуржца из дома

80-летний мужчина пережил блокаду Ленинграда
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин снова заинтересовался петербургскими новостями. Следователь поручил проверить факт попытки выселения из дома пожилого горожанина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, Бастрыкин обратил внимание на материал одного из региональных СМИ. Издание рассказывало про 80-летнего мужчину, пережившего блокаду Ленинграда. Более 50 лет он живет в деревянном доме, спрятавшегося во дворах набережной Макарова на Васильевском острове. Пенсионера как минимум дважды пытались выселить оттуда.

- По изложенным в СМИ фактам следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу организована проверка, - заявляет пресс-служба.

Бастрыкин поручил и.о руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову разобраться в ситуации. Следователь заслушает от коллеги доклад по результатам проверки.