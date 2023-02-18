Собака искусала лицо девятилетней девочке в Невском районе

Это уже второй ребенок, пострадавший от нападения собаки за последнюю неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девятилетняя петербурженка попала в больницу после встречи с агрессивной собакой. Чей-то пес напал на девочку днем 17 февраля, пока та шла по Искровскому проспекту. Собака несколько раз схватила ребенка зубами за лицо.

Девочку отвезли в детскую больницу №5 имени Филатова, где врачи диагностировали у школьницы укушенную рану верхней губы и ушиб мягких тканей лба.

- Информация передана в полицию Невского района для проверки, - сообщил источник АН «Оперативное прикрытие».

Был ли рядом с собакой хозяин, пока не уточняется. В каком состоянии находится девочка, так же неизвестно.

Это уже второй ребенок, пострадавший от нападения собаки за последнюю неделю. 11 февраля в Красносельском районе на другую девочку набросился бойцовский пес. Питбуля выгуливали без поводка и намордника. Школьницу увезли в больницу в тяжелом состоянии.