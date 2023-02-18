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НовостиОбщество18 февраля 2023 12:54

Скоростной режим на подъезде к аэропорту Пулково понизят с 20 февраля

Максимально разрешенной скоростью станут 60 км/ч
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Пока на дороге до аэропорта можно разгоняться до 80 км/ч.

Пока на дороге до аэропорта можно разгоняться до 80 км/ч.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургских автомобилистов предупредили о небольших изменениях на дорогах города. С понедельника, 20 февраля, на подъезде к аэропорту Пулково изменится скоростной режим.

- С 20.02.2023 года на дороге в аэропорт будет произведено изменение скоростного режима на 60 км/ч, - сообщили в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

Пока на трех километрах дороги в аэропорт можно разгоняться до 80 км/ч, но скоро здесь заработают правила внутригородской скорости. Из-за изменений дорожным рабочим придется обменивать знаки. В ближайшие дни они демонтируют 10 знаков с обозначением разрешенной скорости 80 км/ч.

Среди недавних обновлений для автомобилистов был еще и запрет остановки и стоянки у дома №2 по Манежной площади. Как сообщали в ведомстве, с 7 марта вдоль здания консульства Республики Сербия машины ставить уже не получится. Все ради антитеррористической безопасности.