Скоростной режим на подъезде к аэропорту Пулково понизят с 20 февраля

Пока на дороге до аэропорта можно разгоняться до 80 км/ч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургских автомобилистов предупредили о небольших изменениях на дорогах города. С понедельника, 20 февраля, на подъезде к аэропорту Пулково изменится скоростной режим.

- С 20.02.2023 года на дороге в аэропорт будет произведено изменение скоростного режима на 60 км/ч, - сообщили в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

Пока на трех километрах дороги в аэропорт можно разгоняться до 80 км/ч, но скоро здесь заработают правила внутригородской скорости. Из-за изменений дорожным рабочим придется обменивать знаки. В ближайшие дни они демонтируют 10 знаков с обозначением разрешенной скорости 80 км/ч.

Среди недавних обновлений для автомобилистов был еще и запрет остановки и стоянки у дома №2 по Манежной площади. Как сообщали в ведомстве, с 7 марта вдоль здания консульства Республики Сербия машины ставить уже не получится. Все ради антитеррористической безопасности.