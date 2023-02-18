Сотню рыбаков-экстремалов сняли спасатели со льда Финского залива

В субботу в Петербурге бушует ветер с порывами до 17 м/с. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу в Петербурге держится ветреная погода. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду, а ледовый покров водоемов разрушается, предупреждали городские спасатели. Однако несмотря на неблагоприятные погодные прогнозы, снова нашлись любители экстрима, которые вышли на замерзший Финский залив.

Как рассказали в пресс-службе городского управления МЧС, за сегодня спасатели сняли со льда залива в Кронштадтском районе аж сотню рыбаков. Все они игнорировали предупреждения и упорно шли с удочками за уловом. Охотников за рыбой доставили на берег.

- ГУ МЧС России по Петербургу призывает жителей и гостей города соблюдать элементарные меры предосторожности в сложных погодных условиях и воздержаться от выхода на смертельно опасный лед водоемов! - просят спасатели.

В непогоду сотрудники МЧС выезжают в акваторию Финского залива на мониторинг обстановки и «вылавливают» смельчаков.