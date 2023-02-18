Вор побил продавца в магазине на Васильевском острове

Воришка был не судим ранее, но теперь ему точно светит уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смелый сотрудник супермаркета на Васильевском острове пострадал от нападки вора. 27-летний мужчина попытался поймать похитителя продуктов, когда заметил его за складированием еды в карманы.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в магазине на 8-й линии Васильевского острова, рассказал источник АН «Оперативное прикрытие». Наглый мужчина припрятал товаров на 1208 рублей и собирался улизнуть через кассы, когда его схватил продавец. Вор оказал активное сопротивление и пустил в ход кулаки, но на месте оперативно оказалась полиция.

- В отдел доставлен 29-летний неработающий житель Башкортосана, ранее не судимый, - уточнил источник.

Теперь наглецу светит уголовное дело о попытке кражи и причинении легкого вреда здоровью. Отважному продавцу после схватки пришлось обращаться в травмпункт - врачи выяили у него ушибы и гематомы скулы и левого запястья.