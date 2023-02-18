Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 февраля 2023 15:36

Вор побил продавца в магазине на Васильевском острове

Сотрудник супермаркета пытался задержать наглеца
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Воришка был не судим ранее, но теперь ему точно светит уголовное дело.

Воришка был не судим ранее, но теперь ему точно светит уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Смелый сотрудник супермаркета на Васильевском острове пострадал от нападки вора. 27-летний мужчина попытался поймать похитителя продуктов, когда заметил его за складированием еды в карманы.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в магазине на 8-й линии Васильевского острова, рассказал источник АН «Оперативное прикрытие». Наглый мужчина припрятал товаров на 1208 рублей и собирался улизнуть через кассы, когда его схватил продавец. Вор оказал активное сопротивление и пустил в ход кулаки, но на месте оперативно оказалась полиция.

- В отдел доставлен 29-летний неработающий житель Башкортосана, ранее не судимый, - уточнил источник.

Теперь наглецу светит уголовное дело о попытке кражи и причинении легкого вреда здоровью. Отважному продавцу после схватки пришлось обращаться в травмпункт - врачи выяили у него ушибы и гематомы скулы и левого запястья.