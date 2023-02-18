Средняя зарплата врачей в Петербурге превысила 100 тысяч рублей

Средний персонал, по подсчетам чиновников, получает около 66 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя зарплата у петербургских врачей перешагнула планку в 100 тысяч рублей. Такую внушительную цифру озвучил глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин, после чего ее подтвердили в комитете по здравоохранению. Сумму подсчитали в эфире «Радиоклуб на Карповке», передает «Петербургский дневник».

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева уточнила, что врачи взрослых поликлиник получают в среднем 119 тысяч рублей, а средний персонал - примерно 66 тысяч рублей. Чиновница назвала цифры весьма достойными.

- Я посмотрела среднюю зарплату за январь. Очень достойные цифры, - сказала Соловьева.

Также сотрудница комздрава отметила, что на ремонт поликлиник и закупку нового медицинского оборудования город выделил почти 4 миллиарда рублей из своего бюджета.