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НовостиОбщество18 февраля 2023 16:05

Средняя зарплата врачей в Петербурге превысила 100 тысяч рублей

Такими данными поделился районный чиновник и комитет по здравоохранению
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Средний персонал, по подсчетам чиновников, получает около 66 тысяч рублей.

Средний персонал, по подсчетам чиновников, получает около 66 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя зарплата у петербургских врачей перешагнула планку в 100 тысяч рублей. Такую внушительную цифру озвучил глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин, после чего ее подтвердили в комитете по здравоохранению. Сумму подсчитали в эфире «Радиоклуб на Карповке», передает «Петербургский дневник».

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева уточнила, что врачи взрослых поликлиник получают в среднем 119 тысяч рублей, а средний персонал - примерно 66 тысяч рублей. Чиновница назвала цифры весьма достойными.

- Я посмотрела среднюю зарплату за январь. Очень достойные цифры, - сказала Соловьева.

Также сотрудница комздрава отметила, что на ремонт поликлиник и закупку нового медицинского оборудования город выделил почти 4 миллиарда рублей из своего бюджета.