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НовостиОбщество18 февраля 2023 16:45

В Петербурге и Ленобласти стало больше безработных людей

Хуже ситуация с трудоустройством граждан стала также в Хакасии, на Алтае, в Кемеровской области
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В 68 регионах России граждане наоборот стали активнее находить места работы.

В 68 регионах России граждане наоборот стали активнее находить места работы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

У Петербурга и Ленобласти не улучшаются дела с безработицей. Почти за год, с прошлого марта, количество безработных людей в соседствующих субъектах выросло. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова на заседании, посвященном восстановлению рынка труда.

По ее подсчетам, по всей России без работы сидят 559 тысяч человек, но в целом за 2022-й год безработных стало на 445 тысяч человек меньше. Однако в регионах ситуация совсем другая: если в 68 субъектах России все больше людей находят, где трудиться, то в 4 регионах ситуация не меняется, а в 13 становится хуже.

- В 13 регионах уровень безработицы возрос. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, Санкт-Петербурге и Кемеровской области, - отчиталась Татьяна Голикова.

Чиновница подчеркнула, что за прошедший год в службу занятости обращались 3,2 млн россиян, а средняя продолжительность безработицы составила 4,6 месяца. Самыми востребованными оказались специалисты в сферах добычи полезных ископаемых, строительства и в социальной сфере.