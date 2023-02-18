В Ботаническом саду открылась выставка сирени и первоцветов

Выставка входит в программу большого цветочного фестиваля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ботаническом саду БИН РАН на Петроградке открылась выставка сирени, первоцветов и тюльпанов. До 12 марта в выставочном павильоне Зеленый домик можно вдоволь подышать вкусными весенними ароматами.

Зал оформили огромными цветущими кустами сирени, а стены разрисовали в стиле ботанической живописи. Там же посетители смогут увидеть рисованные работы художницы Елены Перминовой и шелковую вышивку мастерицы Лады Мосягиной. В дни выставки можно заглянуть еще и флористические мастер-классы.

Выставка открыта с 10:00 до 17:00, билет на нее входит в стоимость билета на фестиваль «Оттепель чувств» - экскурсии по Субтропическому оранжерейному маршруту, выставка японских камелий и азалий, посещение Ботанического музея.

- Билет на экспозицию «Сиреневая терапия» (по будним дням ) - 350 рублей, билет на фестиваль «Оттепель чувств» - 700 рублей взрослый, 500 рублей - льготный, - сообщили в Ботаническом саду.