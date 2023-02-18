Две библиотеки открылись на Гражданском проспекте после капремонта

Модернизировать библиотеки в Петербурге начали четыре года назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взрослая и детская библиотеки на Гражданском проспекте вернулись к работе после капитального ремонта. Их во время рабочего объезда посетил губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Библиотека имени Белинского служит Петербургу уже больше ста лет, в ней бережно отреставрировали старинный дубовый шкаф для книг, который пережил блокаду. Несмотря на возраст, учреждение развивается и внедряет современные технологии - там уже работают станции самообслуживания для читателей.

- Сегодня, как и в других обновленных библиотеках Петербурга, здесь создано многофункциональное пространство для всех возрастов. Проходят спектакли, выставки, лекции, встречи с писателями, - подчеркнул губернатор.

Модернизацию библиотек в Петербурге проводят уже пятый год подряд, их превращают в полноценные мультимедийные пространства. Записаться в любые современные библиотеки можно, в числе прочего, по Единой карте петербуржца.