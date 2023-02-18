Генконсульство Нидерландов в Петербурге временно закрывается с 20 февраля

Ведомство обещает открыться снова, когда появится возможность. Фото: 2ГИС

Генеральное консульство Королевства Нидерландов в Петербурге временно закрывается. С 20 февраля ведомство на набережной Мойки, 11 уже перестанет принимать посетителей. Такая информация появилась на официальном сайте генконсульства вместо графы «часы работы».

Причиной закрытия, отчитались сотрудники генконсульства, стала нехватка персонала - из России выслали слишком много нидерландских дипломатов. Однако ситуация вполне может снова наладиться.

- Как только сотрудников будет достаточно, консульство будет по возможности быстро вновь открыто, - пообещали в ведомстве.

Пока для россиян остается открытым нидерландское посольство в Москве. Там по-прежнему принимают документы на визы для долгосрочного пребывания в стране или консульских справок. Там же помогают и нидерландцам, приехавшим в Россию.