Снег и сложную обстановку на дорогах обещают Петербургу 19 февраля

Температура воздуха в воскресенье - от -3 до -5 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прогноз погоды в Петербурге на воскресенье, 18 февраля, не назвать эталонной. Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пророчат не самую комфортную обстановку.

По их предположениям, нас ждет облачная погода и снег, который будет сыпать почти весь день. В пару к осадкам останется гололедица и добавится сложная обстановка на дорогах.

- Ветер юго-восточный, восточный ночью 7-12 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...-5 градусов, - рассказали синоптики.

В Ленобласти погода будет похожей: и облака, и ветер, и скользкие дороги. Разве что снега будет поменьше - только в западных и восточных районах области. Температура воздуха остановится на показателях -2...-7 градусов, но ночью на востоке кое-где похолодает до -10 градусов. Атмосферное давление почти не будет меняться.