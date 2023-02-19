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НовостиОбщество19 февраля 2023 6:20

Снег и до -5 градусов прогнозируют в Петербурге 19 февраля

Скорость ветра достигнет 9 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге пройдет снег

В Петербурге пройдет снег

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался в центре циклона в воскресенье, 19 февраля. Центральная часть циклонического вихря сформирует синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей. В регионе сохранится облачная погода, синоптики обещают снег.

- Температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов в Петербурге. А в Ленинградской области будет от -2 до -7 градусов. Восточный ветер подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, - сообщает в своем телеграмм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в городе будет расти атмосферное давление, но при этом оно останется ниже нормы. Небольшой снег ожидается в понедельник, 20 февраля. Температура воздуха в Северной столице составит от -4 до -6 градусов.