11-летний мальчик попал под колеса автомобиля на улице Юных Пионеров в Петербурге

Полиция проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция проводит проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием школьника. 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Авария случилась 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- ДТП произошло днем на улице Юных Пионеров, около дома №7. Водитель «Фольксвагена Поло» наехал на мальчика 2011 года рождения. По факту ДТП организована проверка, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что школьник переходил дорогу в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.