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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 8:32

Пенсионерка перевела мошенникам почти 10 млн рублей в Петербурге

Женщина поверила лже-сотрудникам банка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти десять миллионов рублей. 73-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального Банка. Пожилая петербурженка поверила, а дальше все по банальной схеме.

- Самозванец убедил женщину перевести на указанные им счета крупные суммы денег. Наивная пенсионерка 68 транзакциями отправила мошенникам 9 миллионов 904 тысячи 500 рублей, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что женщина совершала переводы в течение нескольких дней – с 26 января по 9 февраля. Пострадавшая является главным специалистом по экологии петербургского проектного института.

На злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники полиции ищут преступников.