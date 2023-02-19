Пенсионерка перевела мошенникам почти 10 млн рублей в Петербурге

Возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти десять миллионов рублей. 73-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального Банка. Пожилая петербурженка поверила, а дальше все по банальной схеме.

- Самозванец убедил женщину перевести на указанные им счета крупные суммы денег. Наивная пенсионерка 68 транзакциями отправила мошенникам 9 миллионов 904 тысячи 500 рублей, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что женщина совершала переводы в течение нескольких дней – с 26 января по 9 февраля. Пострадавшая является главным специалистом по экологии петербургского проектного института.

На злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники полиции ищут преступников.