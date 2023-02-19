Пожарные тушили трехкомнатную квартиру на улице Маршала Захарова в Петербурге

На место ЧП выезжали 10 спасателей Фото: Артем КИЛЬКИН

Трехкомнатная квартира загорелась в Красносельском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу в воскресенье, 19 февраля.

- Сообщение о пожаре на улице Маршала Захарова поступило около десяти часов утра. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в трехкомнатной квартире загорелся коридор. Пламя охватило участок площадью 0,5 квадратного метра. Специалисты боролись с огнем примерно полчаса: в 10:51 возгорание было ликвидировано.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.