Полиция проводит проверку после нападения собаки на 9-летнюю девочку в Петербурге

Полицейские проводят проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с агрессивной собакой. Пес искусал лицо 9-летней девочки в Невском районе Петербурга 17 февраля. Ребенка госпитализировали. На следующий день врачи сообщили о случившемся в полицию.

- Девочка попала в больницу вечером в пятницу. У нее травма губы, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Школьница хотела покормить бездомную собаку, потянулась к ней, но агрессивное животное кинулось на девочку. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, после инцидента ребенка отвезли в детскую больницу №5 имени Филатова. Там врачи диагностировали укушенную рану верхней губы и ушиб мягких тканей лба.