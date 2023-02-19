Медосмотры для членов семей мобилизованных организовали в Петербурге

Врачи принимают пациентов в рамках акции «Медицинский десант». Фото: spb.er.ru

В Петербурге для членов семей мобилизованных организованы медицинские осмотры. Акцию «Медицинский десант» проводят сторонники «Единой России». Врачи будут консультировать пациентов с 15 по 26 февраля.

- В Приморском районе «Медицинский десант» охватит 200 семей. В рамках акции можно записаться на прием в том числе к неврологу или ортопеду в зависимости от жалоб пациента, - рассказали в пресс-службе петербургского отделения партии «Единая Россия».

Врачи проводят осмотр не только для взрослых, но и для детей. Так, например, в детском санатории «Аврора» в Кронштадтском районе детей из семей мобилизованных петербуржцев осматривают не только педиатры, но и иммунологи, аллергологи, гастроэнтерологи и пульмонологи.

Специалисты-медики в рамках акции выезжают в военные городки и принимают пациентов в лечебных учреждениях города.