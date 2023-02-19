Упавший на дорогу столб парализовал движение на Приморском шоссе в Петербурге

Фонарь свалился на автобус, когда в столб влетел автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

Столб упал на дорогу на Приморском шоссе в Петербурге. Из-за этого движение было полностью парализовано. О дорожно-транспортном происшествии рассказал очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» утром 19 февраля.

- Движение в сторону дамбы полностью встало, - сообщила девушка в социальных сетях.

По словам свидетеля случившегося, столб упал после аварии. В него влетел автомобиль «Опель», за рулем которого находилась молодая девушка. Из-за этого фонарь упал на пассажирский автобус, который проезжал мимо ДТП.

Все случилось около девяти часов утра. Тяжелый столб долго не убирали, поэтому водители не могли сдвинуться с места и возмущались.

- Информация о поврежденной в результате ДТП опоре освещения поступила в 9:20, бригада «Ленсвета» в оперативном порядке прибыла на место. В ближайшее время опору демонтируют. Воздушные линии проложат в обход опоры, - прокомментировали в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».