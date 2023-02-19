Александр Беглов почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память первого мэра города Анатолия Собчака. Политик ушел из жизни 23 года назад. Именно с его именем связано возвращение городу исторического названия.

- Многие уже реализованные проекты, были задуманы им и его соратниками. Сегодня они определяют вектор развития нашего государства, - отметил нынешний глава города.

Напомним, Анатолий Собчак возглавил город в 1991 году. Тогда необходимо было сформировать новые органы городской власти и преодолеть тяжелый экономический кризис. Перед политиком стояли сложные задачи, и он запомнился успешной деятельностью.

Сегодня, 19 февраля, Александр Беглов возложил цветы к могиле первого мэра Петербурга.