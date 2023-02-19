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НовостиОбщество19 февраля 2023 12:20

Александр Беглов почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

Политик умер 23 года назад
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Беглов почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

Александр Беглов почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память первого мэра города Анатолия Собчака. Политик ушел из жизни 23 года назад. Именно с его именем связано возвращение городу исторического названия.

- Многие уже реализованные проекты, были задуманы им и его соратниками. Сегодня они определяют вектор развития нашего государства, - отметил нынешний глава города.

Напомним, Анатолий Собчак возглавил город в 1991 году. Тогда необходимо было сформировать новые органы городской власти и преодолеть тяжелый экономический кризис. Перед политиком стояли сложные задачи, и он запомнился успешной деятельностью.

Сегодня, 19 февраля, Александр Беглов возложил цветы к могиле первого мэра Петербурга.