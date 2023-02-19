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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 15:58

Жительница Купчино, обварившаяся кипятком, умерла в больнице спустя 9 дней

Молодая девушка попала в медучреждение с сильнейшими ожогами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девушку госпитализировали с ожогами

Девушку госпитализировали с ожогами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодая жительница Купчино, попавшая в медучреждение с ожогами, умерла в больнице. 30-летняя пациентка обожглась кипятком. 55 процентов тела было поражено ожогами. Из них 30 процентов – глубокие ожоги шеи, головы, рук, ног и половых органов.

- В стационар НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе петербурженку доставили 8 февраля днем из квартиры дома 16/2 по улице Димитрова с шоком третьей степени и судорогами, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Девушку привезли в больницу на машине скорой помощи. Она успела сказать, что получила ожоги утром 8 февраля в своей квартире. Врачи боролись за жизнь пациентки девять дней, но спасти ее не удалось. От сильнейших ожогов девушка умерла. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.