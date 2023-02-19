Трехмесячная девочка с множественными травмами головы попала в реанимацию в Петербурге

Изначально малышку госпитализировали с гастроэнтеритом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трехмесячная девочка с множественными травмами и ушибами попала в реанимацию детской больницы. Сейчас врачи борются за жизнь малышки. Помимо черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, гематомы на лбу, у ребенка нашли пневмонию и сепсис. Специалисты подозревают еще и менингоэнцефалит.

- Грудного ребенка выхаживают в реанимации Детской больницы №5 имени Филатова. Но сначала девочку привезли в детскую поликлинику с гастроэнтеритом, потом в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней на Петроградской стороне. А оттуда перевели в реанимацию Филатовской больницы, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Сотдрудники службы по делам несовершеннолетних проверят, в каких условиях жила трехмесячная девочка. Известно, что ребенок зарегистрирован в доме на улице Композиторов.