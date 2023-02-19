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НовостиОбщество19 февраля 2023 17:13

СК проверит продажу участка на Васильевском острове после жалоб жителей об отсутствии сквера

Участок выставлен на торги
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку

СК проводит проверку

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу земельного участка в Василеостровском районе Петербурга. Ранее к главе ведомства обратились петербуржцы, которые переживают, что участок выкупит частная компания. Жители города хотят, чтобы на этом месте появился сквер.

- Петербуржцы не согласны с проводимыми торгами по продаже земельного участка, который находится в собственности государственного вуза, отказавшегося от планов его использования, в связи с чем, по мнению жителей, он подлежит возврату в собственность города, - сообщает информационный центр СК России.

Сейчас участок выставлен на продажу. Региональный Следственный комитет должен провести проверку и доложить обо всем главе СК Александру Бастрыкину. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.