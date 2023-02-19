Девушка провалилась под лед Невы в Кировске

Девушке потребовалась помощь спасателей Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушка провалилась под лед Невы в Ленинградской области. Ей понадобилась помощь спасателей. Все произошло днем 19 февраля. Экстренное сообщение поступило сотрудникам поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

- Поступила информация, что девушка провалилась под лед реки Нева в Кировске. Ей помогали сотрудники Ленинградской областной противопожарной спасательной службы, - говорится в сообщении пресс-службы аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели достали из воды пострадавшую девушку и помогли ей добраться до берега. Дальше она была передана сотрудникам скорой помощи. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. А специалисты напоминают, что выходить на лед опасно.

Напомним, накануне спасатели помогли выбраться из пожара 12-летнему школьнику и 87-летней пенсионерке. Они отравились дымом и потеряли сознание из-за пожара в соседней квартире.