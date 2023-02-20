Машины превратились в груду железа. Фото: прокуратура Ленобласти

В Сети опубликовали первые жуткие фото с места ДТП с погибшими в Ленинградской области 19 февраля 2023 года. Авария случилось поздним вечером в воскресенье. По информации прокуратуры, лоб в лоб столкнулись две иномарки – Сааб и Мерседес. По словам очевидцев, в аварии много погибших, в том числе даже несовершеннолетний. На снимках с места ДТП видно, что одна из машин загорелась от мощного удара. Неизвестно, смогли ли оттуда выбраться люди. Вторую иномарку практически наполовину сплющило.

Одна из иномарок наполовину сплющена. Неизвестно, выжил ли там кто-нибудь. Фото: прокуратура Ленобласти

- По факту ДТП проводится проверка, ее ход поставлен прокуратурой на контроль. По предварительным данным, авария произошла на трассе между Выборгом и поселком Советский в Выборгском районе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Автобус в ДТП не участвовал, он просто попал в объектив камеры. Фото: прокуратура Ленобласти

Добавим, что на место оперативно приехали спасатели МЧС, сотрудники скорой помощи, а также полицейские. Совместными усилиями они до сих пор ликвидируют последствия ДТП. Предварительно, несколько человек выжили, их срочно госпитализировали.