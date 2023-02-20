Восьмилетний ребенок и еще три человека погибли в лобовом ДТП под Выборгом

Полиция рассказала о количестве погибших в ДТП под Выборгом. Фото: "Дорожный инспектор"

Восьмилетний ребенок и еще три человека погибли в страшном лобовом ДТП на дороге из Приморска в Выборг. Напомним, жесткая авария случилась 19 февраля в 21:20 на 15-м километре трассы. Друг в друга влетели легковушки «Сааб» и «Мерседес». Одна из машин сгорела на месте. Другую сильно смяло. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а происшествии чудом выжил годовалый малыш.

Четыре человека погибли в жутком ДТП. Фото: прокуратура Ленобласти

- В результате ДТП погибли водитель «Мерседеса», а также водитель, женщина и восьмилетний ребенок в «Саабе». Выживший годовалый малыш тоже находился в «Саабе» и был пассажиром, - уточнили в полиции.

Добавим, что на месте все еще дежурят сотрудники ГИБДД. Они устанавливают виновника аварии. Судя по фото с места, дорога была заснеженной и без освещения. Но о причинах ДТП пока не говорят.