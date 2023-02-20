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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:55

Морозная и солнечная погода придет в Петербурге днем в понедельник, 20 февраля

Температура опустится до -5 градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Морозную и солнечную погоду обещают в понедельник синоптики.

Морозную и солнечную погоду обещают в понедельник синоптики.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мороз и солнце, как в стихах у Пушкина, таким будет в Петербурге наступивший понедельник. В ночь на 20 февраля в город, как и обещали синоптики, пришло заметное похолодание. С утра термометры показывали ниже -10 градусов. Днем тоже будет заметный минус.

- Днем без существенных осадков, преимущественно ясно. Ветер восточный направлений умеренный. Температура в течение дня составит -4...-6 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

Водителей и пешеходов предупреждают о гололеде на дорогах. Из-за мороза вчерашняя слякоть резко замерзла и превратилась в ледяную корку. А метеочувствительных людей предупреждают о низком давлении. Оно в течение дня составит 750 мм ртутного столба.

Утром в городе безветренно. Влажность на данный момент составляет 88%.

Во вторник и среду морозы усилятся. В ночь на 22 февраля темпетаура местами упадет до -19 градусов.