«Первая задача - убрать хлам»: новый директор о состоянии Ленинградского зоопарка

Юрий Журавлев ранее работал в зоопарке Москвы. Фото: Комитет по культуре СПб

Новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев назвал первые задачи, которые ему предстоит решить в должности. По его словам, сначала надо привести территорию зверинца в порядок.

- Первостепенная задача – очистка крайне захламленной территории, а также приведение в порядок основных зданий, - приводит слова Журавлева «Петербургский дневник».

Ремонт предстоит в том числе и помещению кафе, которое когда-то было местом притяжения для детей, а сейчас находится в «жутком состоянии». А вот аттракционы из Ленинградского зоопарка уберут напрочь. Договоры об аренде территории с владельцами каруселей уже расторгнуты.

Более глобальные планы заключаются в переделке вольеров, чтобы у обитателей зоопарка был комфортный дом, а не бетонная клетка с решеткой. Также планируется пополнение и самой коллекции животных.

Сейчас в Ленинградском зоопарке живут более 900 питомцев, включая рыб.