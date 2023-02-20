Полиция начала проверку после страшного смертельного ДТП с четырьмя погибшими в Ленобласти

Прокуратура и полиция ведут проверку по смертельному ДТП. Фото: Прокуратура ЛО.

Полиция и прокуратура Ленобласти начали проверку обстоятельств жуткой лобовой аварии под Выборгом, где накануне вечером погибли четыре человека. В том числе члены одной семьи: папа, мама и их 8-летний сын.

- 19 февраля в 21:20 на 15-м километре трассы «Зеленогорск – Приморск – Выборг» произошло лобовое столкновения легковых автомобилей «Мерседес» и «Сааб», - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Мерседес» от удара вспыхнул и загорелся. Его водитель погиб на месте. Водитель «Сааба», его жена и 8-летний ребенок. Годовалый малыш, также ехавший в «Саабе», получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют, кто стал виновником аварии и устанавливают ее причины. Прокуратура ведет надзор за расследованием и устанавливает, насколько хорошо выполнялось обслуживание дороги, где случилась трагедия.