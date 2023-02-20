Продавали тряпки под видом техники: в Петербурге накрыли группу интернет-мошенников

В Петербурге накрыли группу интернет-мошенников. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями накрыли группу интернет-мошенников, работавших через систему заказов по всей стране. Хитрые дельцы вместо техники отправляли покупателю старые тряпки и мешки с песком.

- Мошенники действовали по отработанной схеме. В интернете они создавали сайты онлайн-магазинов, предлагавших женские платья, костюмы, шторы или постельное белье, а также электронную технику по привлекательным ценам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дальше все было просто: покупатель выбирал товар. Его отправляли почтой. После поступления посылки, оператор «магазина» требовал оплатить товар до вскрытия посылки. Внутри коробки оказывалась либо дешевая техника, не та, что была в заказе. Либо вообще тряпки и мешки с песком для веса.

Всего от действий мошенников пострадали около 150 человек в 30 регионах России. При обыске у подозреваемых изъято два миллиона рублей.