Зарплата в Петербурге и области за год выросла на 11 процентов

Доходы петербуржцев выросли до 94 тысяч рублей, но на руки им дают только 63. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доход жителей Петербурга и Ленинградской области вырос за минувший год на 11 процентов. Это больше, чем в среднем по стране. Если верить исследованию, то работающий житель Северной столицы зарабатывает нынче аж 94 тысячи 700 рублей. Но есть одно «но». Эта сумма дана с учетом всяческих премий и доплат и до вычета всех налогов.

- Реальные суммы «на руки» в данный момент в Петербурге составляют в среднем 63 400 рублей, а в Ленинградской области - 52 700 рублей в среднем, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

Но сейчас эксперты рынка труда обращают внимание не на конкретные цифры, хотя это тоже важно, а на тенденцию. Москва и Подмосковье, долгое время бывшие лидерами по приросту зарплаты, продолжают терять лидерство.

Так, за прошлый год в столице доходы работающих увеличились лишь на шесть процентов. В Петербурге и Ленобласти это 11 процентов, в Поволжье и Сибири - восемь процентов. Другой вопрос, что доходы в столичном регионе все равно вдвое выше, чем в том же Поволжье. До вычета налогов москвичи получают 117 840 рублей.