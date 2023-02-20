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НовостиЭкономика20 февраля 2023 8:21

Зарплата в Петербурге и области за год выросла на 11 процентов

В среднем доход работающих людей составил 94 тысячи рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Доходы петербуржцев выросли до 94 тысяч рублей, но на руки им дают только 63.

Доходы петербуржцев выросли до 94 тысяч рублей, но на руки им дают только 63.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доход жителей Петербурга и Ленинградской области вырос за минувший год на 11 процентов. Это больше, чем в среднем по стране. Если верить исследованию, то работающий житель Северной столицы зарабатывает нынче аж 94 тысячи 700 рублей. Но есть одно «но». Эта сумма дана с учетом всяческих премий и доплат и до вычета всех налогов.

- Реальные суммы «на руки» в данный момент в Петербурге составляют в среднем 63 400 рублей, а в Ленинградской области - 52 700 рублей в среднем, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

Но сейчас эксперты рынка труда обращают внимание не на конкретные цифры, хотя это тоже важно, а на тенденцию. Москва и Подмосковье, долгое время бывшие лидерами по приросту зарплаты, продолжают терять лидерство.

Так, за прошлый год в столице доходы работающих увеличились лишь на шесть процентов. В Петербурге и Ленобласти это 11 процентов, в Поволжье и Сибири - восемь процентов. Другой вопрос, что доходы в столичном регионе все равно вдвое выше, чем в том же Поволжье. До вычета налогов москвичи получают 117 840 рублей.