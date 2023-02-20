Синоптик Колесов предупредил об усилении морозов в Петербурге

Главный синоптик пообещал возвращение холодов в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима возвращается в Петербург. Главный синоптик города Александр Колесов предупредил об усилении морозов на этой неделе. К среде они могут достигнуть -20 градусов. Но такие температуры ожидаются ночью, днем все же будет потеплее.

- В ночные часы понижение и до -10…-15 градусов, в окрестностях Петербурга еще ниже до -15….-20. Днем градусов -5…-7, но это максимум и только в середине дня, - сообщает в своем телеграм-канале синоптик Колесов.

Из-за антициклона холодным и бесснежным, зато солнечным, будет все начало недели. Морознее всего окажется в ночь на 22 февраля. А уже 23-24 числа придет новый циклон, который принесет потепление до нормативной температуры в 0...-5 градусов. Вместе с этим начнутся и сильные снегопады. Но солнца уже не будет.