Вестибюль станции «Технологический институт» закроют на праздники 23 февраля и 8 марта

Один из вестибюлей "Технологического института" закроют на грядущих праздниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вестибюль «Технологический институт 1» закроют для входа и выхода пассажиров с 23 по 26 февраля в честь Дня защитника Отечества, а также 8 марта по случаю Международного женского дня. Пассажирам придется спускаться в метро через оставшийся вестибюль «Технологический институт 2», чтобы сесть на поезда курсирующие по Кировско-Выборгской линии.

- Просим заранее планировать маршрут поездок, - написали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Кроме того, закрытию подлежит и станция «Ладожская». Как сообщили в ведомстве, 4 марта начнется капитальный ремонт на целых 11 месяцев. На это время начнут работать два временных автобуса № 24М и 27М. Они станут курсировать от Площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина.

Напомним, что по проекту Генплана Петербурга в метро появятся сразу 89 объектов метро к 2050 году. В частности, губернатор города Александр Беглов пообещал возвести к этом сроку 57 станций подземки.